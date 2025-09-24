 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des drones ukrainiens attaquent à nouveau un important complexe pétrochimique russe
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 09:03

Le complexe pétrochimique de Salavat, l'un des plus grands de Russie, situé dans la région du Bachkortostan, a subi une nouvelle attaque de drones ukrainiens, a déclaré mercredi le gouverneur local.

C'est la deuxième attaque en une semaine contre ce complexe du géant de l'énergie Gazprom GAZP.MM situé à 1.400 kilomètres de l'Ukraine, qui produit de l'essence, du diesel, du kérosène et d'autres produits pétroliers, ainsi que des gaz liquéfiés, des alcools butyliques, du polyéthylène, du polystyrène et de l'ammoniac.

"Gazprom Neftekhim Salavat a subi une nouvelle attaque terroriste par drone. Nous sommes en train d'évaluer l'étendue des dégâts. Tous les services d'urgence sont sur place et des mesures de lutte contre les incendies sont en cours", a déclaré le gouverneur, Rady Khabirov.

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines les attaques de drones contre les infrastructures pétrolières et gazières de la Russie, ciblant les raffineries et les oléoducs destinés à l'exportation, alors que les pourparlers de paix avec Moscou sont dans l'impasse.

Selon les négociants et les détaillants, la Russie connaît des pénuries de certains types de carburants, car les attaques ont réduit la production des raffineries et les coûts d'emprunt élevés font que les stations-service privées ne peuvent pas se permettre de stocker du carburant.

(Rédigé par Reuters)

Valeurs associées

Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Pétrole Brent
67,76 USD Ice Europ -0,04%
Pétrole WTI
63,56 USD Ice Europ -0,16%
