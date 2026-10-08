Des drones ont pris pour cible le site de Yandex lors de la première attaque d'envergure contre un centre de données russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les perturbations aux paragraphes 7 à 10)

* Les activités du centre de données ont été interrompues à la suite de l'attaque

* Les services essentiels aux consommateurs n’ont pas été affectés

* Ces attaques réciproques s’inscrivent dans le cadre de l’escalade du conflit en Ukraine

* Yandex est l'un des principaux développeurs d'IA en Russie

par Gleb Stolyarov et Gleb Bryanski

Des drones ont frappé un centre de données appartenant à la société russe Yandex YDEX.MM , a déclaré jeudi cette entreprise, leader national dans le domaine de l’IA et des technologies, lors de la première attaque majeure contre un centre de données russe depuis le début de la guerre avec l’Ukraine.

Les attaques réciproques par drones menées cette année par la Russie et l’Ukraine se sont progressivement étendues à l’ensemble de l’économie, des installations énergétiques et raffineries aux ports et navires transportant du pétrole et des céréales, en passant par les entrepôts de commerce électronique et, plus récemment, les centres de données.

Au cours du mois dernier, la Russie a mené une campagne de frappes contre des centres de données et des infrastructures de télécommunications ukrainiens, notamment des cibles situées dans le centre de Kyiv.

Yandex a indiqué que l’attaque contre son centre de Sasovo, l’un de ses cinq grands centres de données, avait provoqué un incendie et l’avait contrainte à suspendre les opérations sur le site, qui héberge des dizaines de milliers de serveurs. L’entreprise a précisé qu’elle était en train de rétablir les services affectés.

L’entreprise, souvent surnommée le "Google russe", a précisé que ses principaux services grand public n’avaient pas été affectés, mais n’a pas donné de détails sur l’ampleur des dégâts.

Sur le site web de son service Yandex Cloud, l’entreprise a informé ses clients de problèmes d’alimentation électrique dans une "zone" du centre de données et leur a recommandé d’utiliser d’autres sites.

Yandex avait indiqué en 2021 que le centre de Sasovo hébergeait deux de ses trois supercalculateurs équipés de puces Nvidia A100, qu’elle utilise pour entraîner son grand modèle d’IA YandexGPT. Yandex n’a pas souhaité préciser si ces supercalculateurs avaient été touchés par l’attaque.

Plusieurs services en ligne en Russie ont signalé des problèmes techniques jeudi, notamment l’agrégateur immobilier Cian, un portail littéraire appelé Litmarket, ainsi que les sites web des Chemins de fer russes et du club de football professionnel du Spartak de Moscou.

Une compagnie de bus publique de la région de Moscou a indiqué que la vente de billets en ligne était actuellement indisponible en raison de la "fermeture temporaire d’un centre de données".

Le service de surveillance en ligne Detector404 a indiqué avoir reçu 58.268 plaintes d’utilisateurs au cours de la dernière journée. L’action Yandex à la Bourse de Moscou, où elle sert de référence pour le secteur technologique russe, a reculé de 3 %.

Les précédentes attaques ukrainiennes contre la Russie ont entraîné des pénuries de carburant et des files d’attente aux stations-service, des pertes pour des dizaines de milliers de petites entreprises actives dans le commerce électronique, ainsi qu’une hausse de l’inflation, la hausse des coûts du carburant se répercutant sur les prix à la consommation.

INFRASTRUCTURES D'IMPORTANCE CRITIQUE

En août, le président russe Vladimir Poutine a donné à l’ État le pouvoir de prendre le contrôle des infrastructures d’importance critique si celles-ci sont jugées insuffisamment protégées contre les attaques de drones.

Aucune attaque majeure par drone ukrainien contre des centres de données russes n’avait été confirmée jusqu’à présent.

L'agence de presse russe RBC a rapporté jeudi, citant des sources, que des entreprises étaient en pourparlers avec le gouvernement pour développer des centres de données dans des pays jugés "amis" par Moscou.

Certains centres de données ukrainiens ont été contraints de suspendre leurs activités après avoir subi des dégâts, tandis que 100.000 foyers ont subi des coupures temporaires d’Internet à la suite d’une attaque.

Le ministre ukrainien du Numérique a déclaré à Reuters le mois dernier que le pays transférait ses infrastructures numériques sous terre en réponse aux attaques russes.

Yandex, qui a créé le premier moteur de recherche russe en 1997 et qui est l’une des rares grandes entreprises russes à ne pas faire l’objet de sanctions occidentales, exploite YandexGPT, l’un des principaux modèles d’IA en Russie, ainsi qu’un service de cloud computing et toute une gamme d’autres produits grand public, notamment Yandex Taxi et Yandex Music.

Sberbank, le principal concurrent national de Yandex, qui développe le modèle rival GigaChat, affirme que les développeurs russes d’IA accusent un retard de six à neuf mois par rapport à leurs homologues américains et chinois, les difficultés d’importation de puces de pointe en raison des sanctions étant considérées comme le principal goulot d’étranglement.