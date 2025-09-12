 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 828,18
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des drones attaquent pour la première fois le port russe de Primorsk sur la Baltique
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 14:31

Une vue des installations d'exportation du port de Primorsk, sur la mer Baltique

Une vue des installations d'exportation du port de Primorsk, sur la mer Baltique

MOSCOU (Reuters) -Un navire et une station de pompage ont pris feu vendredi à Primorsk, dans le nord-ouest de la Russie sur la mer Baltique, à la suite d'une attaque de drones, la première signalée par les autorités russes contre ce terminal d'exportation de pétrole et de carburant, l'un des principaux du pays.

Le gouverneur régional Alexandre Drozdenko a déclaré que l'incendie à bord du navire, qu'il n'a pas nommé, avait été maîtrisé et il a écarté le risque d'une fuite de pétrole.

Plus de 30 drones ont été détruits en vol dans la région, a-t-il ajouté dans un message publié sur Telegram, sans mentionner la guerre en Ukraine.

Face à la poursuite de l'invasion russe de son territoire, l'Ukraine a intensifié ces derniers mois ses bombardements contre les infrastructures énergétiques de la Russie, notamment les raffineries et les oléoducs, pour tenter de perturber son effort de guerre.

Elle a aussi déjà frappé le terminal portuaire d'Oust-Louga, qui fait face à Primorsk sur les rives du golfe de Finlande, et celui de Novorossiïsk sur la mer Noire.

Un responsable du SBU, les services de sécurité ukrainiens, a dit à Reuters qu'une attaque de drones au cours de la nuit avait entraîné l'arrêt des opérations de chargement de pétrole au terminal de Primorsk.

S'exprimant sous le sceau de l'anonymat, il a déclaré que cette attaque avait déclenché des incendies sur le site mais il n'a pas précisé si son activité était toujours suspendue.

L'aéroport de Poulkovo près de Saint-Pétersbourg, ville située à l'extrémité du golfe de Finlande, a suspendu ses opérations pendant plusieurs heures vendredi matin, a annoncé l'agence russe du transport aérien, Rosaviatsia.

L'armée russe a dit avoir abattu 221 drones ukrainiens au cours de la nuit, dont neuf dans la région de Moscou.

L'armée ukrainienne a dit ne pas disposer d'informations dans l'immédiat.

(Vladimir Soldatkin à Moscou, avec Tom Balmforth à Kyiv, rédigé par Lucy Papachristou, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,60 USD Ice Europ +1,95%
Pétrole WTI
63,45 USD Ice Europ +1,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 15:13

    Bravo les ukrainiens c'est la bonne méthode avec l'envahisseur Poutine et on oublie pas de vous soutenir

    https://u24.gov.ua/

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank