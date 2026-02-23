 Aller au contenu principal
Des données seront présentées sur Rhapsido de Novartis à l'AAAAI
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 09:26

Novartis annonce qu'il présentera des données sur Rhapsido (remibrutinib) dans l'urticaire spontanée chronique (CSU) et en tant que thérapie expérimentale pour l'allergie à l'arachide lors de la réunion annuelle de l'AAAAI à Philadelphie, du 27 février au 2 mars.

Ces présentations fournissent davantage de preuves sur l'utilisation de Rhapsido en CSU, ainsi que sur son potentiel dans d'autres indications, et mettent en lumière l'engagement de Novartis à répondre aux besoins non satisfaits dans les maladies immunomédiées.

"De nouvelles analyses sur l'impact de Rhapsido sur le contrôle de la maladie et le soulagement précoce des symptômes, issues des essais de phase III REMIX-1 et REMIX-2 en CSU, seront présentées", poursuit le laboratoire pharmaceutique suisse.

De plus, les premières données de phase II dans l'allergie alimentaire pour le remibrutinib, axées sur l'allergie à l'arachide médiée par l'IgE, seront présentées lors d'une séance orale. Des plans sont en cours pour lancer le programme de phase III dans l'allergie alimentaire en 2026.

Des examens réglementaires pour le remibrutinib dans la CSU sont en cours dans plusieurs régions, notamment l'UE et le Japon. Outre l'allergie alimentaire, il est en développement clinique pour l'urticaire inductible chronique et l'hidradénite suppurative.

