Des données positives publiées pour Sanofi dans le VRS
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:45
L'étude NIRSE-GAL, menée en Galice, en Espagne, est la première étude populationnelle prospective en situation réelle à évaluer l'impact d'un programme universel de vaccination par Beyfortus pendant deux saisons consécutives de VRS.
Selon le géant français de la santé, il s'agit de la première étude montrant que les nourrissons vaccinés contre le VRS pendant leur 1ère saison avaient moins d'hospitalisations pour le VRS pendant leur 2e saison.
"L'étude a également montré une réduction de 85,9% des hospitalisations pour infection des voies respiratoires inférieures liées au VRS au cours de la première saison", met aussi en avant Sanofi.
Ces données publiées dans la revue The Lancet Infectious Diseases seront présentées à Rome lors de la conférence 2026 de la Semaine du vaccin contre le virus respiratoire syncytial.
Valeurs associées
|77,6200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
