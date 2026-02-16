 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des données positives publiées pour Sanofi dans le VRS
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:45

Sanofi fait part des résultats positifs d'une étude sur son vaccin Beyfortus publiés dans la revue The Lancet Infectious Diseases , qui montre ses bénéfices chez les nourrissons au-delà de la première saison du VRS (virus respiratoire syncytial).

L'étude NIRSE-GAL, menée en Galice, en Espagne, est la première étude populationnelle prospective en situation réelle à évaluer l'impact d'un programme universel de vaccination par Beyfortus pendant deux saisons consécutives de VRS.

Selon le géant français de la santé, il s'agit de la première étude montrant que les nourrissons vaccinés contre le VRS pendant leur 1ère saison avaient moins d'hospitalisations pour le VRS pendant leur 2e saison.

"L'étude a également montré une réduction de 85,9% des hospitalisations pour infection des voies respiratoires inférieures liées au VRS au cours de la première saison", met aussi en avant Sanofi.

Ces données publiées dans la revue The Lancet Infectious Diseases seront présentées à Rome lors de la conférence 2026 de la Semaine du vaccin contre le virus respiratoire syncytial.

Valeurs associées

SANOFI
77,6200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à Marseille, le 13 février 2026 ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Nuñez en Algérie pour tenter de renouer le dialogue entre les deux pays
    information fournie par AFP 16.02.2026 08:35 

    Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez va tenter lundi et mardi en Algérie de renouer les liens entre les deux pays sur les questions de sécurité dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre Paris et Alger. Ce déplacement hautement sensible ... Lire la suite

  • REMY COINTREAU : Les signaux haussiers sont intacts
    REMY COINTREAU : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.02.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • EMEIS : Les signaux haussiers sont intacts
    EMEIS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.02.2026 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.02.2026 08:31 

    (Actualisé avec Maurel & Prom, Sanofi, Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank