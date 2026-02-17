 Aller au contenu principal
Des données de suivi positives pour Sanofi dans la CU et la MC
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 13:05

Sanofi fait part des résultats positifs de l'étude d'extension à long terme (LTE) RELIEVE UCCD du duvakitug, un anticorps monoclonal humain expérimental ciblant le ligand TL1A, chez des patients atteints de colite ulcéreuse (CU) et de maladie de Crohn (MC).

Dans cette étude de phase IIb de plus longue durée, le duvakitug a montré une efficacité robuste et durable pendant 44 semaines supplémentaires chez les patients atteints de CU et de MC ayant répondu après 14 semaines d'induction.

Ces données de plus longue durée renforcent donc l'efficacité observée dans l'étude d'induction de phase IIb RELIEVE UCCD. Le duvakitug a en outre été bien toléré et son profil de sécurité est resté cohérent avec celui observé lors de l'étude d'induction.

"Ces résultats renforcent le potentiel du duvakitug en tant que principal traitement TL1A et constituent une avancée importante dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin", commente Houman Ashrafian, responsable de la R&D chez Sanofi.

"Avec des études de phase III en cours, nous nous engageons à faire progresser le duvakitug pour les patients qui ont besoin de nouvelles options. Il reste une opportunité clé dans notre pipeline", poursuit-il.

Valeurs associées

SANOFI
77,9500 EUR Euronext Paris +0,75%
