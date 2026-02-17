Des données de suivi positives pour Sanofi dans la CU et la MC
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 13:05
Dans cette étude de phase IIb de plus longue durée, le duvakitug a montré une efficacité robuste et durable pendant 44 semaines supplémentaires chez les patients atteints de CU et de MC ayant répondu après 14 semaines d'induction.
Ces données de plus longue durée renforcent donc l'efficacité observée dans l'étude d'induction de phase IIb RELIEVE UCCD. Le duvakitug a en outre été bien toléré et son profil de sécurité est resté cohérent avec celui observé lors de l'étude d'induction.
"Ces résultats renforcent le potentiel du duvakitug en tant que principal traitement TL1A et constituent une avancée importante dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin", commente Houman Ashrafian, responsable de la R&D chez Sanofi.
"Avec des études de phase III en cours, nous nous engageons à faire progresser le duvakitug pour les patients qui ont besoin de nouvelles options. Il reste une opportunité clé dans notre pipeline", poursuit-il.
Valeurs associées
|77,9500 EUR
|Euronext Paris
|+0,75%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes évoluent en petite hausse mardi à mi-séance, prudentes en raison de la géopolitique, tandis que les investisseurs analysent une nouvelle série de données macroéconomiques et ... Lire la suite
-
L'opposition des socialistes à la réforme constitutionnelle sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, confirmée mardi, complique grandement les chances d'une adoption de ce texte au Parlement dans les prochaines semaines, rendant toujours plus incertain l'avenir ... Lire la suite
-
Une diplomate expérimentée pour succéder à Jack Lang: Anne-Claire Legendre, proche conseillère d'Emmanuel Macron, a été choisie mardi pour prendre la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) et remplacer l'ancien ministre socialiste, poussé vers la sortie en raison ... Lire la suite
-
Figure de la Jeune Garde, le député LFI Raphaël Arnault cristallise les critiques depuis la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon, en raison de son rôle charnière entre le mouvement contesté se revendiquant antifasciste et La France insoumise. Originaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer