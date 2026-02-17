Crues: la Loire déborde près d'Angers, l'alerte reste maximale dans le Sud-Ouest

Vue aérienne de champs inondés par la Loire en crue, le 17 février 2026 près de Denée, dans le Maine-et-Loire ( AFP / Damien MEYER )

Maisons isolées, routes coupées, bâtiments évacués... L'ouest de la France, touché depuis des semaines par des pluies presque incessantes, subit des inondations exceptionnelles par leur ampleur et leur durée.

Le gonflement de la Loire provoque une "crue majeure" mardi dans les environs d'Angers. Trois départements, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne, ont été maintenus mardi en vigilance rouge, le niveau maximum d'alerte.

A la confluence de la Maine et de la Loire, l'eau a envahi les terres. Quelques rangées d'arbres dépassent au milieu de grands lacs, constate un journaliste de l'AFP. De nombreuses routes sont inondées et interdites à la circulation.

Antoine Tassel s'apprête à partir dans sa barque avec deux voisins pour surélever des meubles dans leurs maisons à Chalonnes-sur-Loire, au sud d'Angers. La Loire, "on se pousse quand elle arrive et on revient quand elle part", soupire le retraité, fataliste.

Un journaliste de l'AFP aperçoit une personne à l'eau à Rochefort-sur-Loire, après que son canoë a chaviré. Les secours mettront une vingtaine de minutes avant de pouvoir la secourir.

"Nous connaissons des niveaux de crue jamais atteints depuis 25 ans", alerte le maire d'Angers, Christophe Béchu, en appelant à "la responsabilité de chacun". "Ne vous engagez pas sur des routes inondées, limitez vos déplacements", a-t-il demandé. Sur sa commune, plusieurs stations de tramway, les voies sur berges et des parkings ont été fermés.

La crue doit particulièrement toucher dans la nuit de mardi à mercredi le secteur des Ponts-de-Cé, au sud-est d'Angers. Les niveaux d'eau "devraient continuer à monter dans la journée de mercredi", avertit le service d'information Vigicrues.

Dans cette commune de 13.000 habitants, un centre d'accueil, ouvert ce week-end, reste vide, les personnes évacuées ayant préféré se reloger chez des proches.

"Ce matin, la situation est sous contrôle. On a les digues qui protègent la plupart de la population et qui sont surveillées 24 heures sur 24", explique à l'AFP le maire, Jean-Paul Pavillon.

Vue aérienne d'un TER circulant sur une voie entourée de champs inondés, à Savennières, dans le Maine-et-Loire, le 17 février 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Selon les prévisions, la météo sera "agitée" cette semaine. Météo-France annonce le passage d'une nouvelle tempête nommée Pedro. Mercredi, les cumuls de précipitations sur la journée devraient être "remarquables" de la Bretagne au Bassin parisien, avec souvent 15 à 30 mm, voire 40 à 50 mm localement sur la pointe bretonne, dans un contexte de sols saturés".

- Evacuations dans le sud-ouest -

Douze départements de l'ouest de la France sont en alerte orange pour des crues : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne, le Morbihan et la Vendée.

La crue autour du village de Denée, près d'Angers, dans l'ouest de la France, le 16 février 2026 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Au sixième jour de son état d'alerte maximal, la Garonne déborde sur plusieurs centaines de mètres de large, entre le nord d'Agen et le sud de Bordeaux mais "il y a une descente actuellement qui se met en place", a déclaré lundi soir à l'AFP Lucie Chadourne-Facon, directrice du service de Vigicrues.

"Cependant, on s'attend à une nouvelle hausse de la Garonne dans les 24 heures qui arrivent dans la mesure où les rivières qui sont ses affluents ont reçu des pluies cette nuit", a-t-elle ajouté.

A la Réole, en Gironde, le niveau de l'eau a baissé. Pascal et Florence Portanguen en profitent pour récupérer quelques affaires chez eux. "On avait pris des habits pour deux ou trois jours mais il faudra plus", dit Pascal, 62 ans.

Dans le Lot-et-Garonne, près de 1.700 personnes ont été évacuées. Jean-Pierre Sanz, producteur de kiwis, pommes et céréales, installé dans la plaine de Port-Sainte-Marie, confie son inquiétude après la rupture d'une digue. "Nous avons des vergers de kiwis qui ont été sous 2 m d'eau. (...) Le kiwi ne supporte pas l'eau, donc nos vergers vont être asphyxiés".

La présidente de la fédération professionnelle de l'assurance Florence Lustman a annoncé mardi le lancement d'une "mission de reconnaissance commune" afin d'"accélérer les indemnisations dans les zones" touchées par les crues "les plus difficilement accessibles".

La crue à proximité du village de Denée, près d'Angers, dans l'ouest de la France, le 16 février 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Le préfet Bruno André a demandé "la mobilisation de l'armée" dans le département. Au total, près de 1.700 personnes ont été évacuées depuis le début des intempéries dans ce département et 5.000 foyers sont encore privés d’électricité.

En Bretagne, à Bruz (au sud de Rennes), une clinique a procédé lundi à l'évacuation préventive de l'ensemble de ses patients.