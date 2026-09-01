Des données de phase III positives dans la sclérose en plaques pour Novartis

Novartis fait part des résultats positifs de ses essais de phase III REMODEL-1/-2 sur le remibrutinib, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) à haute efficacité, dans le traitement de la sclérose en plaques récidivante.

Les essais ont atteint leur critère principal, réduisant significativement le taux annualisé de rechute par rapport au tériflunomide. Ils ont aussi montré la supériorité du remibrutinib par rapport au tériflunomide sur tous les critères secondaires clés de chaque essai, y compris la réduction des lésions à l'IRM.

Un retard cliniquement significatif dans la progression de l'invalidité a été obtenu, et le remibrutinib a démontré un profil de sécurité favorable, sans signal de sécurité hépatique, cohérent avec celui observé dans l'urticaire spontanée chronique.

"Les résultats positifs de REMODEL soulignent le potentiel du remibrutinib comme thérapie orale à haute efficacité pour les personnes vivant avec une sclérose en plaques récidivante, avec un profil bénéfice-risque différencié", commente Shreeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis.

Le laboratoire pharmaceutique suisse présentera ces données lors d'une session de dernière minute à MSToronto2026 et prévoit de demander l'approbation réglementaire du remibrutinib dans la sclérose en plaques récidivante à l'échelle mondiale.