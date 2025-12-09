Des données de phase III positives dans l'ITP pour Novartis
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 14:32
Le groupe de santé précise qu'ianalumab plus eltrombopag ont étendu le contrôle de la maladie de 45%, avec des patients ayant maintenu le contrôle de la maladie 2,8 fois plus longtemps qu'avec placebo plus eltrombopag (13 mois contre 4,7 mois).
"62% des patients traités avec ianalumab plus eltrombopag ont obtenu une réponse plaquettaire soutenue à six mois, contre 39% avec placebo plus eltrombopag", ajoute Novartis, qui prévoit de soumettre ces données aux autorités sanitaires en 2027.
"L'ianalumab, administré en quatre doses intraveineuses mensuelles dans le cadre de l'ITP, a le potentiel de réduire le besoin de traitement chronique et d'assurer un contrôle durable des maladies dans l'ITP", estime le groupe suisse.
