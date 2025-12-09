 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,05
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des données de phase III positives dans l'ITP pour Novartis
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 14:32

Novartis annonce des résultats positifs de VAYHIT2, un essai de phase III évaluant l'ianalumab plus eltrombopag chez des patients atteints de thrombocytopénie immunitaire primaire (ITP) précédemment traités avec des corticostéroïdes.

Le groupe de santé précise qu'ianalumab plus eltrombopag ont étendu le contrôle de la maladie de 45%, avec des patients ayant maintenu le contrôle de la maladie 2,8 fois plus longtemps qu'avec placebo plus eltrombopag (13 mois contre 4,7 mois).

"62% des patients traités avec ianalumab plus eltrombopag ont obtenu une réponse plaquettaire soutenue à six mois, contre 39% avec placebo plus eltrombopag", ajoute Novartis, qui prévoit de soumettre ces données aux autorités sanitaires en 2027.

"L'ianalumab, administré en quatre doses intraveineuses mensuelles dans le cadre de l'ITP, a le potentiel de réduire le besoin de traitement chronique et d'assurer un contrôle durable des maladies dans l'ITP", estime le groupe suisse.

Valeurs associées

NOVARTIS
107,020 CHF Swiss EBS Stocks +0,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank