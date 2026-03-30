Des données de phase 3 positives pour Sanofi dans la dermatite atopique
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 07:26
Le groupe de santé rappelle que cet anticorps monoclonal entièrement humain, qui n'appauvrit pas les cellules T et cible sélectivement le ligand OX40 (OX40L), était étudié dans le traitement de la dermatite atopique (DA) modérée à sévère.
Administré en monothérapie et en association avec des traitements topiques, il a montré des améliorations de la clairance cutanée et de la sévérité de la maladie par rapport au placebo chez les patients âgés de 12 ans et plus.
Dans les 3 études, l'amlitelimab, administré toutes les 4 ou toutes les 12 semaines, a montré une augmentation progressive de l'efficacité, sans signe de plateau à la semaine 24 pour l'ensemble des critères d'évaluation. Les données confortent en outre le potentiel d'une administration toutes les 12 semaines dès le début.
Les résultats de l'étude ESTUARY, une étude d'extension de phase 3 évaluant la dose d'entretien 1 fois toutes les 12 semaines et la sécurité d'emploi à long terme, sont attendus au 2e semestre 2026.
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