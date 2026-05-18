Des données de phase 3 positives pour Merck dans le cancer de l'endomètre

Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce que l'essai pivot de phase 3 TroFuse-005 a atteint ses critères principaux de survie globale (OS) et de survie sans progression (PFS) chez certains patients atteints d'un cancer de l'endomètre avancé ou récurrent.

Pour rappel, cette étude a évalué le sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), un conjugué anticorps-médicament (ADC) dirigé contre TROP2 en cours d'investigation, développé par Merck en collaboration avec Kelun-Biotech.

Le sac-TMT est le 1er ADC TROP2 à améliorer l'OS et la PFS par rapport à la chimiothérapie chez les patients atteints d'un cancer de l'endomètre avancé ou récurrent, ayant progressé après une chimiothérapie à base de platine et une immunothérapie anti-PD-1/L1 dans une étude mondiale de phase 3.

L'étude a également atteint son objectif secondaire clé, celui du taux de réponse objective. Le profil de sécurité s'est montré cohérent avec ce qui avait été observé dans des études précédemment rapportées sur le sac-TMT ; aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.

Ces données issues d'une analyse provisoire prédéfinie seront présentées par le laboratoire pharmaceutique américain lors d'une prochaine réunion médicale et discutées avec les autorités réglementaires du monde entier.