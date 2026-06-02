Des données de phase 3 positives pour Abivax dans la RCH

Abivax annonce des résultats préliminaires (topline) positifs de l'essai de maintenance de phase 3 ABTECT évaluant l'obéfazimod, son modulateur oral de l'expression du miR-124, premier de sa classe, chez des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère (RCH).

À la semaine 44, les deux doses d'obéfazimod, 25 mg et 50 mg administrées une fois par jour, ont atteint le critère d'évaluation principal, démontrant des taux de rémission clinique respectifs de 50,8% et de 51,3%, contre 10,4% dans les deux cas pour le placebo.

Les doses de 25 mg et 50 mg ont aussi toutes deux atteint l'ensemble des principaux critères d'évaluation secondaires, démontrant des résultats d'efficacité robustes et cliniquement significatifs sur plusieurs mesures du contrôle de la maladie.

Abivax ajoute que son obéfazimod a démontré un profil de sécurité globalement favorable dans l'essai de maintenance de phase 3 ABTECT, sans nouveau signal de sécurité observé, et que le traitement a été généralement bien toléré.

La société de biotechnologies prévoit de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux pour l'obéfazimod dans la rectocolite hémorragique à la fin du 4e trimestre 2026.