Des données de phase 1 encourageantes pour le JNJ-1900 de Nanobiotix

Nanobiotix annonce les résultats complets de la phase 1 portant sur JNJ-1900 (NBTXR3) dans le cancer du poumon non à petites cellules inopérable et récurrent. Cette étude, sponsorisée par le MD Anderson, a livré des résultats que la société de biotechnologie juge encourageants.

Les résultats ont montré que les 24 patients avaient tous terminé le traitement par JNJ-1900 associé à une réirradiation, sans toxicité limitant la dose. Les investigateurs n'ont signalé aucun événement indésirable de grade 3 ou supérieur lié à JNJ-1900 ou à la procédure d'injection.

Avec un suivi médian des patients de 12 mois, le taux de contrôle locorégional à un an était de 79%. La survie locale sans progression à un an était de 61% (médiane de 13,6 mois) et la survie globale à un an de 70% (médiane de 14,8 mois).

Les investigateurs ont conclu que JNJ-1900 (NBTXR3) pouvait permettre un contrôle local cliniquement significatif en utilisant une dose de réirradiation nettement inférieure à celle administrée aux patients ayant déjà reçu une radiothérapie.

Le recrutement dans les parties d'escalade et d'expansion de dose de l'étude est terminé conformément au protocole. A la suite de ces résultats encourageants, un recrutement supplémentaire de patients dans cette étude est prévu.