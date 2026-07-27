Des données clients de la Bank of Baroda, en Inde, ont fait l'objet d'une fuite sur Internet, selon une source et un chercheur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées d'un communiqué de l'entreprise) par Gopika Gopakumar et Ashwin Manikandan

Les données clients de la banque publique indienne Bank of Baroda BOB.NS , ainsi que des documents internes, ont été divulguées sur le dark web, selon une source proche du dossier et un chercheur en cybersécurité.

L'établissement bancaire a déclaré lundi dans un communiqué avoir lancé une enquête approfondie et collaborer avec les autorités compétentes après la mise en œuvre de premières mesures de confinement.

Cette violation a impliqué le piratage du compte de messagerie d’un employé, ce qui a entraîné « un accès non autorisé à certaines données », a précisé la banque basée à Mumbai.

« Les systèmes bancaires centraux de la banque n’ont pas été compromis et restent sécurisés », a-t-elle ajouté.

Les données divulguées comprennent des informations sur les clients, des pièces d’identité, des dossiers de prêt et des rapports d’audit interne, a déclaré le chercheur en cybersécurité Srikanth L, fondateur de Cashless Consumer.

Le nombre de clients concernés n’a pas pu être déterminé immédiatement.

La Banque centrale de l’Inde et l’autorité indienne de régulation de la cybersécurité, le CERT-In, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette fuite intervient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant les risques de cybersécurité auxquels sont confrontées les grandes entreprises et les institutions financières qui stockent d’énormes quantités de données clients et d’entreprise.

Les données sont apparues samedi soir sur un site du dark web et ont été présentées comme un cache contenant plus de 700 gigaoctets d’informations, d’après l’analyse des métadonnées du site, a précisé Srikanth.

En juin, une cyberattaque contre Tata Electronics, un fournisseur d’Apple, avait entraîné la fuite sur le dark web de documents relatifs à la conception et aux spécifications de composants liés à Apple et à Tesla.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe de ransomware World Leaks a publié sur le dark web des fichiers liés à la plus grande centrale nucléaire indienne.