Des données à long terme pour J&J dans le psoriasis en plaques
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 13:30
Selon les données issues d'études de phase 3, les taux de peau complètement dégagée sont passés de 41% à 49% et de 33% à 48% de la semaine 24 à la semaine 52 dans les études ICONIC-ADVANCE 1 et 2, respectivement.
Les patients qui sont passés du placebo à ICOTYDE à la semaine 16 ont atteint des taux de dégagement cutané complet similaires à la semaine 52 (50% et 43% dans ADVANCE 1 et 2, respectivement) à ceux traités avec ICOTYDE pendant les 52 semaines complètes.
Le profil des événements indésirables d'ICOTYDE jusqu'à la semaine 52 s'est montré cohérent avec celui observé durant les semaines 16 et 24, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié jusqu'à la semaine 52.
Dans l'étude de phase 3 ICONIC-LEAD, près de 60% des adolescents traités avec ICOTYDE ont obtenu une peau complètement claire à la semaine 52. Aucune augmentation de l'incidence des événements indésirables n'a été observée sur un an de traitement.
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