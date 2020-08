Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des dizaines de migrants ont été secourus au large de l'île grecque Hálki Reuters • 26/08/2020 à 10:53









ATHÈNES, 26 août (Reuters) - Plusieurs dizaines de migrants navigant à bord d'un bateau situé au large de l'île grecque Hálki ont été secourus, ont annoncé mercredi les gardes-côtes dans le cadre d'une opération de sauvetage d'envergure. Alors que celle-ci est toujours en cours à l'ouest de Hálki, dans la mer Égée, au moins 96 personnes ont déjà été secourues et emmenées sur l'île de Rhodes depuis que l'incident a été signalé mardi soir. Dix navires, deux hélicoptères et une frégate sont venus soutenir les efforts des gardes-côtes. "Nous continuerons de chercher jusqu'à ce que toutes les possibilités de sauver quelqu'un soient épuisées", a déclaré à Reuters l'un des responsables de l'opération. La Grèce a été la principale porte d'entrée vers l'Europe de centaines de milliers de demandeurs d'asile avant la signature, en 2016, d'un accord migratoire entre la Turquie et l'Union européenne destiné à juguler l'immigration illégale. (Angeliki Koutantou et Renee Maltezou; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

