Des dirigeants du secteur technologique participeront au sommet du G7, où les chefs d'État aborderont les thèmes de l'IA et de la sécurité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des dirigeants du secteur de l'IA issus d'Anthropic, d'OpenAI, de Google GOOGL.O et de Mistral AI devraient participer au sommet du G7 de la semaine prochaine, ont indiqué des responsables français, qui sont en train d'élaborer un ordre du jour visant à aborder les crises mondiales et les grands défis économiques.

* Voici une liste non exhaustive des participants: Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic), Arthur Mensch (Mistral AI), Aidan Gomez (Cohere), Robin Rombach (Black Forest Labs), Pratyush Kumar (Sarvam AI), Victor Riparbelli (Synthesia), Alex Wang (Meta META.O ), Marc Benioff (Salesforce CRM.N ), Ren Ito (Sakana AI).

* Le sommet, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains, en France, réunira les dirigeants de la France, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et des États-Unis, ainsi que l'Union européenne.

* Les dirigeants discuteront d'une déclaration sur la protection des mineurs en ligne, a indiqué le bureau de Macron.

* Ils rencontreront également des dirigeants du secteur des technologies lors d'un déjeuner de travail mercredi pour aborder des questions technologiques plus générales, notamment la réglementation, les infrastructures d'IA et les réseaux.