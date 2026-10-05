Des députés démocrates exhortent la FAA à ne pas supprimer la règle imposant la présence d'épinéphrine sur tous les vols

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(Ajout des commentaires de la FAA et de l'AMA, ainsi que de plus amples détails aux paragraphes 4 à 11)

par David Shepardson

Un groupe de législateurs démocrates a exhorté lundi l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à ne pas assouplir l’obligation faite à toutes les compagnies aériennes américaines de disposer d’épinéphrine à bord de leurs vols en cas d’urgence médicale, notamment en cas de réactions allergiques graves.

“Il est plus urgent que jamais de disposer de plusieurs doses d’épinéphrine à bord de chaque avion, sous des formes permettant une auto-administration aisée par des personnes sans formation médicale”, indique la lettre envoyée par les sénateurs Tammy Duckworth, Chuck Schumer, Cory Booker, Richard Blumenthal et Tammy Baldwin, ainsi que par la députée Doris Matsui et plus d’une douzaine d’autres législateurs.

Les législateurs ont souligné que cette mesure était cruciale compte tenu “de la présence à bord de produits alimentaires contenant des allergènes non indiqués sur l’étiquette, de l’augmentation constante du nombre d’enfants souffrant d’allergies alimentaires, de la prévalence croissante d’une maladie transmise par les tiques susceptible de provoquer des allergies potentiellement mortelles, et de la possibilité très réelle que plusieurs passagers aient besoin d’épinéphrine au cours d’un même vol”.

En août, la FAA a proposé d’accorder aux compagnies aériennes une plus grande souplesse concernant les exigences relatives aux trousses médicales d’urgence à bord des vols, en supprimant une liste de contrôle des articles médicaux et en établissant des normes basées sur les performances, exigeant des transporteurs qu’ils disposent de ressources suffisantes pour gérer neuf situations mettant la vie en danger.

La FAA a refusé de commenter mais a indiqué qu’elle “tiendrait compte de toutes les remarques pertinentes” avant de finaliser la nouvelle réglementation.

Les législateurs ont souligné qu’un groupe de travail de la FAA avait recommandé en 2025 de rendre obligatoire l’utilisation d’un “dispositif de distribution automatique à dose pré-mesurée” pour l’épinéphrine, contrairement à la mesure proposée par l’agence.

La lettre précise que JetBlue Airways JBLU.O , Southwest

LUV.N , Frontier ULCC.O et Breeze Airways équipent leurs trousses d’auto-injecteurs d’épinéphrine, et qu’American Airlines AAL.O inclut à la fois des auto-injecteurs d’épinéphrine à dosage pour adultes et pour enfants.

Delta Air Lines DAL.N procède actuellement à la mise à jour de sa flotte afin d’inclure des auto-injecteurs dans ses trousses d’ici septembre 2027, tandis que United Airlines

UAL.O et Allegiant Air ALGT.O commenceront cette année à intégrer des auto-injecteurs dans leurs trousses.

L’Association médicale américaine (AMA) a également fait part de ses inquiétudes, indiquant à la FAA que “laisser chaque compagnie aérienne déterminer elle-même son équipement médical pourrait compromettre la sécurité des passagers en cas d’urgence en vol”, en invoquant des préoccupations concernant l’épinéphrine et certains outils de diagnostic.