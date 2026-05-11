Des députés de la Chambre des représentants présentent un projet de loi visant à renforcer l'interdiction des véhicules chinois aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et de la réaction de l'ambassade de Chine aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Deux membres de la Chambre des représentants des États-Unis présenteront lundi un projet de loi visant à renforcer l'interdiction par le gouvernement américain des constructeurs automobiles chinois d'entrer sur le marché américain, juste avant que le président Donald Trump ne se rende en Chine pour des pourparlers.

Ce projet de loi codifierait une réglementation imposée par l'administration Biden qui interdit de fait à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules particuliers aux États-Unis et prendrait d'autres mesures pour empêcher la Chine de pénétrer le marché américain des véhicules légers .

Les représentants John Moolenaar, républicain, et Debbie Dingell, démocrate, présentent ce projet de loi après qu’une version a été déposée au Sénat le mois dernier par le républicain Bernie Moreno et la démocrate Elissa Slotkin.

Ce projet de loi interdirait les véhicules conçus en Chine s’ils sont équipés de technologies de connectivité avancées ainsi que de logiciels embarqués.

L'administration Biden a imposé des réglementations radicales qui interdisent de facto aux constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules particuliers aux États-Unis à partir de janvier 2025, invoquant des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur les propriétaires américains.

En mars, des associations professionnelles du secteur automobile représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles — notamment les « trois grands » de Détroit, Volkswagen VOWG.DE , Hyundai 005380.KS et Toyota

7203.T —, ainsi que des équipementiers, des concessionnaires automobiles et d’autres acteurs, ont exhorté le gouvernement américain à exclure les constructeurs automobiles chinois, invoquant « de sérieuses préoccupations concernant les efforts continus de la Chine pour dominer la production automobile mondiale et accéder au marché américain ».

Ils ont ajouté que la Chine représentait « une menace directe pour la compétitivité mondiale, la sécurité nationale et le secteur automobile américain ».

Les voitures chinoises sont également soumises à des droits de douane élevés, mais les consommateurs américains s’intéressent de plus en plus à ces véhicules, comme le montrent des enquêtes récentes.

En janvier, Trump a déclaré qu’il était ouvert à l’idée que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des véhicules aux États-Unis.

Dans un communiqué, l’ambassade de Chine à Washington a exhorté les États-Unis à « cesser d’étendre à outrance le concept de sécurité nationale, de mettre fin aux mesures discriminatoires et d’exclusion, et d’offrir un environnement commercial équitable, transparent et non discriminatoire ».