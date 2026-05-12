Des députés de la Chambre des représentants interrogent le directeur général de Paramount au sujet du rachat de Warner Bros.

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Mardi, deux figures de proue du Parti démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé à David Ellison, directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , de préciser si lui-même ou sa société avait proposé de modifier la couverture médiatique de CNN concernant le président Donald Trump en échange de l'approbation d'un rapprochement avec Warner Brothers Discovery WBD.O .

“Il est clair que le président Trump s'attend à ce que votre acquisition potentielle de Warner génère une couverture médiatique favorable pour lui et ses alliés,” ont écrit les représentants Jamie Raskin et Frank Pallone dans une lettre rapportée pour la première fois par Reuters. “Une fusion entre Paramount Skydance et Warner concentrerait dangereusement le pouvoir médiatique au sein d'un seul conglomérat et placerait davantage de voix indépendantes sous l'influence présidentielle.”