 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des députés de la Chambre des représentants interrogent le directeur général de Paramount au sujet du rachat de Warner Bros.
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, deux figures de proue du Parti démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé à David Ellison, directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , de préciser si lui-même ou sa société avait proposé de modifier la couverture médiatique de CNN concernant le président Donald Trump en échange de l'approbation d'un rapprochement avec Warner Brothers Discovery WBD.O .

“Il est clair que le président Trump s'attend à ce que votre acquisition potentielle de Warner génère une couverture médiatique favorable pour lui et ses alliés,” ont écrit les représentants Jamie Raskin et Frank Pallone dans une lettre rapportée pour la première fois par Reuters. “Une fusion entre Paramount Skydance et Warner concentrerait dangereusement le pouvoir médiatique au sein d'un seul conglomérat et placerait davantage de voix indépendantes sous l'influence présidentielle.”

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,7450 USD NASDAQ -1,47%
WARNER BROS RG-A
27,1840 USD NASDAQ -0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 979,92 -0,95%
NOVACYT
0,797 -11,74%
SOITEC
144,7 -10,51%
Pétrole Brent
107,71 +2,99%
NANOBIOTIX
40,26 -4,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank