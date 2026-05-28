Des couches aux médicaments : comment les pôles d'entreprises mondiaux de l'Inde mettent l'IA à contribution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shivansh Tiwary et Praveen Paramasivam

Qu'il s'agisse de recruter la “momfluencer” idéale pour vendre des couches ou de passer au crible des montagnes de données pour accélérer le lancement de médicaments, les centres mondiaux des multinationales en Inde exploitent de plus en plus l'IA de manière créative. Les responsables de plusieurs centres de compétences mondiaux (Global Capability Centres, GCC) ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient l’IA dans toute une série de fonctions – du marketing et de la création de contenu aux finances et aux ressources humaines – afin d’automatiser des tâches répétitives et chronophages qui nécessitaient autrefois des heures de travail manuel.

Et l'ambition ne s'arrête pas là. L'IA a largement dépassé le stade des chatbots pour s'imposer au cœur des entreprises, les GCC tirant parti de cette technologie pour mener des innovations de grande envergure.

Par exemple, la chaîne hospitalière indienne Apollo Hospitals APLH.NS a adopté un assistant clinique basé sur l'IA, développé en collaboration avec Microsoft, qui aide les médecins à collecter les données des patients et à générer rapidement des informations pertinentes.

“Cela représente 20 % de temps en plus pour les médecins. Cela représente 20 % de temps en plus pour les patients”, a déclaré Puneet Chandok, président de Microsoft Inde et Asie du Sud.

Les équipes du centre de Bengaluru de Catalyst Brands, propriétaire de la chaîne de grands magasins américaine J.C. Penney, testent actuellement des images générées par ordinateur pour créer des visuels et des vidéos de produits.

L'IA pourrait réduire la nécessité de déplacer des stocks à travers le monde pour des séances photo, a déclaré Nihar Nidhi, directeur général de Catalyst en Inde, ajoutant que Bengaluru est “à la pointe” dans l'expérimentation de tels prototypes.

Le fabricant de couches Huggies, Kimberly-Clark, utilise lui aussi l'IA pour accélérer ses processus marketing, notamment grâce à un outil interne qui aide à identifier et à évaluer les influenceurs sur les réseaux sociaux afin de promouvoir ses produits et d'élargir sa portée.

DES DONNÉES SUR LES MÉDICAMENTS AUX NOTES DE FRAIS

La société danoise Novo Nordisk NOVOb.CO déploie l'IA dans des étapes critiques du processus de lancement de médicaments, notamment la rédaction de documents réglementaires, l'analyse des données de sécurité et le soutien à l'analyse commerciale.

Cette démarche s'inscrit dans la lignée des efforts déployés par les laboratoires pharmaceutiques du monde entier , d'Amgen AMGN.O à AstraZeneca AZN.L , qui utilisent l'IA pour identifier plus rapidement les participants aux essais cliniques et réduire le temps nécessaire à la production de rapports sur la sécurité des médicaments, ce qui pourrait permettre d'économiser des millions de dollars.

Chez IBM Inde, des ingénieurs se sont associés à une grande université et aux autorités locales pour mettre en place des systèmes de surveillance de la qualité de l'air basés sur l'IA.

IBM travaille également avec le gouvernement pour explorer l'adoption de l'IA et contribuer à des initiatives de perfectionnement des compétences.

Sunil Jose, président de Workday India, a déclaré que l'éditeur de logiciels d'entreprise collaborait de plus en plus avec des équipes internationales pour développer des outils d'IA destinés à la gestion de la paie, du recrutement et des opérations financières.

“Pour nous, il ne s’agit plus de dire: “Hé, nous faisons partie de cette rubrique où nous allons construire quelques modules dans le système Lego”. Il s’agit de construire ensemble l’ensemble du modèle,” a déclaré M. Jose, soulignant le rôle que jouent les GCC dans les opérations des grandes entreprises.