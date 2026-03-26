Des commissions de la Chambre des représentants des États-Unis doivent examiner des réformes radicales en matière de sécurité aérienne

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(Ajout de détails aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

Deux commissions de la Chambre des représentants des Etats-Unis doivent examiner jeudi un projet de loi visant à réformer la sécurité aérienne en tenant compte des 50 recommandations formulées après la collision entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a fait 67 morts en janvier 2025.

Le National Transportation Safety Board a déclaré dans une analyse examinée par Reuters que la loi ALERT révisée exigeait en grande partie la mise en œuvre des recommandations qu'il avait formulées à l'issue de son enquête qui a duré un an.

Le projet de loi, qui sera examiné par les commissions des services armés et des transports et infrastructures de la Chambre des représentants, établit des exigences pour l'équipement des avions et des hélicoptères en technologies d'atténuation des collisions, remédie aux lacunes de la culture de sécurité de la FAA, améliore la formation et les procédures de contrôle du trafic aérien et renforce la sécurité de l'espace aérien autour de l'aéroport national Reagan Washington, où la collision mortelle s'est produite l'année dernière.

Le mois dernier, la Chambre des représentants n'a pas réussi à adopter un autre projet de loi sur l'aviation, après que le Pentagone eut retiré son soutien et malgré les appels des législateurs et des proches des victimes de la collision avec l'avion d'American Airlines, la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis 2001.

La loi ROTOR avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre et aurait obligé les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom d'Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031. Toutefois, en vertu des règles de la procédure accélérée conçues pour accélérer la législation, le projet de loi avait besoin d'une majorité des deux tiers à la Chambre des représentants pour être adopté, et il lui a manqué une voix.

Le NTSB a déclaré le mois dernier qu'une version antérieure d'ALERT n'était pas conforme à ses recommandations. Le projet de loi examiné par les commissions de la Chambre des représentants prévoit l'installation de systèmes anticollision dans les avions d'ici à la fin de 2031 et l'utilisation de l'ADS-B. Le projet de loi prévoit également un examen de la fréquence des vols à Reagan National - qui dispose de la piste la plus fréquentée du pays - afin de déterminer s'il est possible de gérer le trafic actuel.

La loi ROTOR adoptée par le Sénat renforcerait également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux. Si la Chambre des représentants adopte la loi ALERT, la Chambre des représentants et le Sénat se réuniront probablement pour régler les divergences entre les deux projets de loi avant qu'une mesure ne devienne une loi.

La semaine dernière, la FAA a renforcé les règles de sécurité pour les hélicoptères et a suspendu l'utilisation de la vue principalement pour maintenir des distances de séparation sûres entre les avions et les hélicoptères près des principaux aéroports.