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Des changements au sein du Conseil de surveillance de Klépierre
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:34

Le Conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de nommer M. Stanley Shashoua en qualité de Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance et de co-opter M. Emmanuel Cronier en qualité de membre non indépendant du Conseil de surveillance, pour une durée d'un an.

À l'issue de cette décision, le Conseil de surveillance de Klépierre est composé de 9 membres, dont 6 indépendants et 3 représentants de Simon Property Group, dont le Président.

Stanley Shashoua siège au Conseil de surveillance de la Société depuis le 14 avril 2015. Il est, depuis 2025 Président - Immobilier international de Simon Property Group.

Emmanuel Cronier est Senior Managing Director Europe au sein de Simon Property Group. Il a rejoint cette entreprise en 2008 en tant que Vice President de la division internationale, avant de devenir Managing Director Europe.

Stanley Shashoua a déclaré : " Je suis profondément honoré de prendre la présidence du Conseil de surveillance de Klépierre à la suite de David Simon, un leader exemplaire et visionnaire dont l'héritage continuera de nous inspirer tous. L'équipe dirigeante du groupe a toute ma confiance ; je sais qu'elle continuera à générer de la croissance dans la durée et à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. "*

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