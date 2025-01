Des Bourses européennes solides après l'inflation et les banques américaines

Ubisoft a également tiré son épingle du jeu : le groupe chinois Tencent, qui est actionnaire de l'éditeur de jeux vidéo, et la famille Guillemot, fondatrice de la société, envisageraient de créer une nouvelle entité.

Au chapitre des valeurs, Bureau Veritas a fini en nette hausse au sein de l'indice phare de la place parisienne à la faveur d'une possible fusion avec le mastodonte suisse de la certification SGS.

En France, l'inflation s'est stabilisée en décembre, à 1,3% sur un an.

Morgan Stanley et Bank of America seront demain sous les feux des projecteurs, leurs résultats étant attendus avant l'ouverture de Wall Street.

Du côté des banques américaines, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo et BlackRock ont chacune dépassé les attentes en faisant état d'une activité robuste au quatrième trimestre.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain perd 12,4 points de base à 4,67% et son équivalent français, 12,2 points de base à 3,355%.

"L'inflation sous-jacente est plus faible que prévu, tandis que l'inflation globale correspond aux attentes mais a accéléré par rapport au mois précédent puisqu'elle est en grande partie liée à l'énergie. Cela devrait atténuer légèrement la pression sur les rendements qui ont considérablement augmenté au cours des derniers mois ", décrypte à chaud Christophe Boucher.

Aux Etats-Unis, l'inflation a accéléré à 2,9% en décembre sur un an, en ligne avec les attentes contre 2,7% en novembre. Par ailleurs, l'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel, contre un consensus de 3,3%, et à 0,2% en rythme mensuel, contre 0,3% attendus.

L'inflation d'une part et les résultats trimestriels des premières banques américaines d'autre part ont rythmé les marchés ce mercredi.

(AOF) - En ordre dispersé hier, les marchés actions européens sont parvenus à clôturé en zone positive au sortir d'une séance animée. Le CAC 40 a progressé de 0,69% à 7474 points et l'EuroStoxx de 1,34% à 5047 points. De l'autre côté de l'Atlantique, alors que les premières banques américaines ont livré de solides résultats trimestriels, les indices s'affichent en nette hausse avec un Dow Jones en croissance de 1,44%, vers 17h45.

Des Bourses européennes solides après l'inflation et les banques américaines

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.