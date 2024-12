Des Bourses européennes placides après la nouvelle baisse des taux de la BCE

Dans tous les cas, la BCE dispose d'une marge de manoeuvre pour continuer d'assouplir sa politique monétaire dans le cadre d'un contexte économique dégradé en Europe et de possibles hausses des tarifs douaniers de la part de la prochaine administration Trump.

"Le sentiment du marché s'est rapproché de notre point de vue au cours des dernières semaines, même s'il reste un peu plus optimiste que nos prévisions d'un taux final de 1,5 %, avec le risque que la BCE réduise encore davantage ses taux si les risques baissiers se matérialisent" explique Fidelity.

Changement important au niveau de sa communication, l'institution ne dit plus qu'elle " conservera les taux directeurs à un niveau suffisamment restrictif, aussi longtemps que nécessaire ". Elle indique ainsi qu'elle continuera à abaisser ses taux jusqu'à atteindre son niveau neutre, c'est-à-dire qui ne soutient, ni ne ralentit la croissance. Le taux correspondant à ce niveau fait cependant débat (1,75%, 2%...) et Christine Lagarde a estimé qu'il était encore trop tôt pour en discuter.

La présidente de la BCE s'est montrée plus confiante sur les perspectives d'inflation, même si elle juge qu'il est encore trop tôt pour crier victoire.

Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 3%, 3,15% et 3%.

