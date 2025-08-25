 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des Bourses européennes en repli et à l'heure américaine
25/08/2025 à 12:15

(AOF) - Les marchés européens démarrent la semaine sur note prudente, des prises de bénéfices étant attendues aux Etats-Unis après la belle séance de vendredi. Les prochains jours seront animés par les résultats de Nvidia, mercredi, et la confiance des consommateurs américains, mardi, et une nouvelle estimation du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre. En Europe, Orsted est victime de la politique anti-éolienne de Donald Trump et Valneva de la suspension de la licence américaine pour l'Ixchiq. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,63% à 7919,30 points et l'EuroStoxx50, 0,46% à 5463,01 points.

En Europe, Orsted (-16,18% à 179,45 couronnes danoises) chute à Copenhague après l'annonce le 22 août dernier de l'arrêt d’un projet éolien offshore de sa filiale américaine Revolution Wind LLC. Le groupe a été contraint de suspendre ce projet, à la suite d'une directive du Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) du Département de l'Intérieur des Etats-Unis. " Revolution Wind se conforme à l'ordre et prend les mesures appropriées pour arrêter les activités offshore, assurant la sécurité des travailleurs et de l'environnement ", a déclaré l'entreprise danoise du secteur énergétique.

Logé à la dernière place de l'indice SBF 120, Valneva dégringole de 23,37% à 3,866 euros. Le spécialiste des vaccins est sous pression après que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l’envoi et de la vente d’Ixchiq aux États-Unis.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 89 en août en Allemagne après 88,6 en juillet. Il était attendu à 88,8.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en juillet sont attendues à 16h00 et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas à 16h30.

Vers 12h00, l'euro cède 0,21% à 1,1696 dollar.

