Des Bourses européennes en repli avant la BCE jeudi, le pétrole pèse

(AOF) - En territoire positif hier, les bourses européennes ont clôturé sur une note baissière, plombées notamment par le secteur pétrolier ainsi que par des dégagements alimentés par les inquiétudes persistantes sur la Chine. Le CAC 40 s’est replié de 1,05% à 7521,97 tandis que l’EuroStoxx 50 a perdu 1,71% à 4955 points. De l’autre côté de l’Atlantique, le rouge domine également avec un Dow Jones en recul de 0,28%, vers 17h45.

Sur le front des statistiques, avant la décision de politique monétaire de la BCE attendue ce jeudi, les investisseurs ont notamment pris connaissance des données sur l'inflation en France : celle-ci a baissé de 1,2% sur un mois après une hausse de 0,5% en août tandis que l'indice ZEW en Allemagne a progressé plus que prévu en octobre.

Aux États-Unis, l'activité manufacturière dans la région de New York a décliné plus fortement qu'attendu en octobre, l'indice passant de -11,90 en octobre contre 11,50 en septembre. Il était attendu en repli à seulement 3,40.

Par ailleurs, le baril de Brent retombe sur ses niveaux de début octobre alors que le Washington Post rapporte qu'Israël n'attaquera pas les installations énergétiques de l'Iran, ce qui apaise les craintes d'approvisionnement en or noir. Les cours du baril de Brent et de WTI ont continué de reculer ce mardi, perdant respectivement 4,74% à 73,80 dollars et 5,03% à 70,12 dollars.

Le rythme de publication des résultats s'accélère, notamment aux Etats-Unis. Avant Morgan Stanley demain, les principales banques américaines ont publié leurs comptes. Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs ont dévoilé des résultats supérieurs aux estimations comme JPMorgan et Wells Fargo en fin de semaine dernière.

Côté valeurs, TotalEnergies s'est logé à la dernière place du CAC 40 en raison de la chute de ses marges de raffinage au troisième trimestre et de l'accélération de la baisse des cours de l'or noir depuis hier soir.

En fin de séance, le secteur des semi-conducteurs a souffert de l'avertissement d'ASML. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dévoilé des commandes plus faibles que prévu au troisième trimestre et réduit ses objectifs 2025.

Atos a, lui, fini dans le vert après avoir annoncé l'intronisation au poste de PDG de Phillippe Salle à compter du 1er janvier 2025 en remplacement de Jean-Pierre Mustier