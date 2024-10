Des Bourses européennes de nouveau sous le signe de la baisse

S'agissant des matières premières, aussi bien que le pétrole que l'or continuent de progresser. Le WTI se rapproche des 72 dollars et l'once des 2750 dollars, inscrivant un nouveau plus haut absolu.

A Francfort, SAP s'est logé en tête du Dax à la faveur de solides résultats trimestriels et du relèvement de ses objectifs annuels.

En France, Air Liquide, Thales, Carrefour, Kering et Michelin dévoileront leurs chiffres à fin septembre à l'instar de Boeing, Coca-Cola, IBM et Tesla aux Etats-Unis.

Parmi les temps forts attendus demain figurent notamment la décision de politique monétaire de la Banque du Canada et la publication du Livre beige de la Fed.

À l'occasion de la publication de son rapport annuel sur l'économie mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) a révisé en légère baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour 2025, attendue désormais à 3,2% comme en 2024. Pour la France, le FMI anticipe une expansion de son PIB de 1,1% en 2024 et 2025 contre 0,9% et 1,3% auparavant.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.