Des Bourses européennes dans le rouge, sous l'emprise de la Fed et de la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont reculé alors que la Fed et la BCE devraient resserrer leur politique monétaire en juillet. L'indice CAC 40 a fléchi de 0,51% à 7 290,91 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,22% à 4 366,15 points. Aux Etats-Unis, les indices sont repartis à la hausse après avoir terminé mercredi soir en ordre dispersé. Le Dow Jones gagne 1,07% vers 17h30.

Hier soir, la Fed a mis fin à 10 hausses consécutives de ses taux, mais ses membres s'attendent désormais à deux hausses de taux supplémentaires de 25 points de base pour 2023. Or, les marchés anticipaient un assouplissement de la politique monétaire dès cette année. Jerome Powell a même laissé entendre que les taux ne baisseraient pas à l'horizon de deux ans.

Pimco anticipe une hausse en juillet, mais s'attend à ce que " l'affaiblissement de l'économie américaine à la fin de l'été ou à l'automne (...) incite certainement la Fed à suspendre les hausses ensuite ".

Sans surprise, la Banque centrale européenne a pour sa part relevé son principal taux directeur, le taux de refinancement de 25 points de base à 4%. " L'inflation ralentit, mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période ", a-t-elle expliqué.

De fait, les services de l'Eurosystème ont révisé en hausse leurs projections relatives à l'inflation hors énergie et produits alimentaires " en raison d'évolutions haussières antérieures non anticipées et des effets de la vitalité du marché du travail sur le rythme de la désinflation ", qui soutient la croissance des salaires. La BCE n'a cependant pas constaté une spirale prix-salaires. Elle s'attend désormais à ce que l'inflation atteigne 5,1 % en 2023, avant une décrue à 3 % en 2024 et à 2,3 % en 2025.

Dans ce contexte, une nouvelle hausse des taux est prévisible le mois prochain. " A moins d'un changement important dans notre scénario de base, il est très probable que nous continuerons à augmenter les taux en juillet ", a prévenu Christine Lagarde.

Le Conseil des gouverneurs a indiqué qu'il " maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer le degré et la durée appropriés " de l'orientation restrictive de sa politique monétaire.