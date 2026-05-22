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Des bénévoles font du porte-à-porte au Congo pour lutter contre les rumeurs sur Ebola, selon un réseau d'aide humanitaire
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Olivia Le Poidevin

Des bénévoles font du porte-à-porte pour lutter contre la désinformation sur Ebola dans la région au cœur de l'épidémie en République démocratique du Congo, a déclaré vendredi la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

La souche Bundibugyo du virus Ebola , pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé, a été déclarée dimanche « urgence de santé publique de portée internationale » par l'Organisation mondiale de la santé.

La FICR a indiqué qu’elle travaillait avec les communautés de Mongbwalu, au cœur de l’épidémie, pour expliquer aux habitants comment se protéger et quand se faire soigner.

« Les réactions de la communauté restent mitigées: pour certaines personnes, l’épidémie est bien réelle et elles recueillent des informations sur la manière de se protéger », a déclaré Gabriela Arenas, coordinatrice des opérations régionales de la FICR pour la région Afrique, aux journalistes par vidéoconférence depuis Nairobi.

« Pour d’autres, la méfiance persiste et des fausses informations circulent, affirmant qu’Ebola est une invention. »

Des tensions ont éclaté au niveau local. Des manifestants ont incendié des tentes destinées aux patients atteints d’Ebola , après que les autorités congolaises ont refusé de leur remettre le corps d’un footballeur local très apprécié, soupçonné d’être décédé des suites de l’épidémie. Ils voulaient l’enterrer eux-mêmes et sa famille contestait le fait qu’Ebola l’ait tué. Cet épisode a montré pourquoi il est si important d’instaurer la confiance au sein des communautés, a déclaré M. Arenas.

Les corps des victimes d’Ebola restent hautement contagieux après la mort, et les enterrements non sécurisés – où les membres de la famille manipulent le corps sans équipement de protection adéquat – constituent l’un des principaux facteurs de transmission. « Les épidémies d’Ebola commencent et se terminent au sein des communautés, et c’est pourquoi l’engagement local reste si essentiel à la riposte », a déclaré M. Arenas, ajoutant que les rumeurs naissent de la peur et d’un manque d’informations fiables.

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