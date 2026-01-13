Des bénéfices trimestriels en retrait pour JP Morgan Chase
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 13:45
Les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 7% à 46,8 MdsUSD, mais ses dépenses hors intérêt se sont accrues de 5% à 24 MdsUSD et ses provisions pour pertes sur crédit ont bondi de 77% à 4,65 MdsUSD.
"Chaque ligne d'activité a enregistré de bonnes performances", met en avant son CEO Jamie Dimon, précisant par exemple que "les marchés ont continué de bénéficier de la demande en financement et d'une activité de clients robuste".
Le dirigeant affiche une certaine confiance pour l'année qui commence, estimant ainsi que les conditions favorables pourraient persister un certain temps, mentionnant le soutien budgétaire, les dérégulations et la politique de la Fed.
"Nous restons comme d'habitude vigilants, et les marchés semblent sous-évaluer les aléas potentiels, y compris liés aux conditions géopolitiques complexes, le risque d'inflation persistante et les prix d'actifs élevés", prévient-il néanmoins.
Valeurs associées
|324,560 USD
|NYSE
|-1,43%
