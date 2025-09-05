Des bénéfices semestriels en net recul pour Linedata
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 07:42
Le groupe a vu son EBITDA reculer de 15,2% à 18,6 MEUR, pénalisé par la baisse d'activité sur la période, un mix produits asset management intégrant une contribution plus forte du pôle services et des recrutements supplémentaires dans les zones géographiques clés.
L'éditeur de logiciels et de services d'outsourcing pour les métiers de la finance a enregistré un chiffre d'affaires de 86,6 MEUR, en diminution de 3,5% en données publiées. A périmètre et taux de change constants, la décroissance s'établit à 3,7%.
La société précise que son activité lending & leasing, avec un chiffre d'affaires de 30,3 MEUR, s'est inscrite en légère progression de 0,3% et a fait preuve d'une bonne résilience, tandis que l'asset management, à 56,3 MEUR, a reculé de 5,4%.
Linedata juge encore trop tôt pour évaluer précisément l'impact potentiel de sa récente cyberattaque sur l'activité et la performance financière, mais pense que 'cet événement ne remet pas en cause les fondamentaux solides du groupe ni ses objectifs stratégiques de moyen terme'.
