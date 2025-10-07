 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 984,13
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des bénéfices en retrait pour Constellation Brands
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 11:40

Constellation Brands publie au titre de son deuxième trimestre 2025-26, en données comparables, un BPA en repli de 16% à 3,63 dollars, un niveau toutefois supérieur au consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 18% à 893 millions de dollars.

Toujours en données comparables, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires reculer de 15% à 2,48 MdsUSD (-8% en organique), dont un retrait de 7% pour les bières 'reflétant des vents contraires socio-économiques affectant la demande des ménages'.

'Dans ce contexte, nous sommes satisfaits de continuer à mener l'industrie de la bière aux Etats-Unis en termes de gains de parts de marché en dollar, et à surperformer l'industrie américaine du vin', commente son CEO Bill Newlands.

Pour l'exercice en cours, Constellation Brands confirme ses prévisions récemment mises à jour d'un BPA comparable entre 11,30 et 11,60 USD, ainsi que d'un cash-flow opérationnel de 2,5 à 2,6 MdsUSD et d'un free cash-flow de 1,3 à 1,4 MdUSD.

Valeurs associées

CONSTELLATION BRD-A
138,740 USD NYSE -2,45%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank