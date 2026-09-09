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Des bénéfices en repli pour Antin Infrastructure au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 07:43
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Antin Infrastructure Partners publie un BPA sous-jacent en baisse de 14,9% à 0,26 EUR au titre du 1er semestre 2026, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en baisse de 12,3% à 69,9 MEUR, soit une marge en recul de 5 points de pourcentage à 50%.

"Le recul de l'EBITDA s'explique principalement par la baisse des commissions du fonds Mid Cap I (liée au passage à la phase de désinvestissement), qui n'a pas encore été compensée par le lancement de son fonds successeur", explique le gestionnaire de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures.

Toujours en données sous-jacentes, ses charges d'exploitation ont augmenté de 4,9% à 68,6 MEUR, reflétant des investissements sélectifs dans la plateforme ainsi qu'une discipline en matière de coûts, alors que ses revenus ont reculé de 4,5% à 138,5 MEUR, sous l'effet conjugué d'une diminution des commissions de gestion, de la quote-part sur les plus-values et des revenus d'investissement.

Le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint 33,3 MdsEUR au 30 juin 2026, en hausse de 0,8% sur un an, principalement portée par la création de valeur et la levée de co-investissements. Les AUM générateurs de commissions ont diminué de 2,9% à 21,2 MdsEUR, du fait principalement du passage du fonds Mid Cap I à la phase de désinvestissement le 2 avril.

Le conseil d'administration d'Antin, réuni le 8 septembre, a approuvé la distribution d'un acompte sur dividende en numéraire de 0,28 EUR par action, représentant une distribution totale de 50,2 MEUR. La date de détachement du dividende est fixée au 20 octobre et le paiement interviendra le 22 octobre.

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