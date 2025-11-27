 Aller au contenu principal
Des bénéfices annuels en baisse d'un tiers pour Trigano
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 07:25

Trigano publie un bénéfice net en chute de 36,1% à 239,4 millions d'euros au titre de son exercice 2025, soit 12,41 euros par action, et un bénéfice opérationnel courant en recul de 32,9% à 335,9 MEUR, pour un chiffre d'affaires en retrait de 6,8% à 3,66 MdsEUR.

Outre la baisse de la marge commerciale liée à celle du CA (-11,1% à périmètre constant), il a enregistré une érosion du taux de marge liée à des opérations ciblées de promotion des ventes destinées à accélérer la réduction des stocks dans les réseaux.

Trigano fait aussi part d'une diminution des heures produites entraînant une moins bonne absorption des charges de production, et d'une baisse de la productivité liée à l'adaptation de l'organisation de la production dans un contexte de forte baisse des volumes produits.

Le directoire proposera à l'assemblée générale du 6 janvier 2026 le versement d'un dividende brut de 3,60 EUR par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2025, correspondant au montant des acomptes déjà versés.

Le constructeur de véhicules de loisirs augmentera de façon progressive ses productions au cours du premier semestre 2026, et 'entrevoit une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour le nouvel exercice'.

