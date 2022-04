Des anciens d'Inocap lancent leur société de gestion

(NEWSManagers.com) - Une nouvelle société de gestion a reçu, fin mars, l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a appris NewsManagers.

Le nouveau gestionnaire baptisé Maitice Gestion a été fondé par trois anciens salariés d'Inocap Gestion. Il s'agit de l'ex-responsable commercial Hubert Bodenez, d'un ancien chargé d'investissement Thomas Drach et de l'ex gérant-associé, spécialisé sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation, Mathias Pecqueur. Les deux premiers sont co-directeurs généraux et le troisième président de la nouvelle société de gestion.

La licence obtenue auprès de l'AMF autorise Maitice Gestion à gérer des fonds OPCVM et alternatifs (FIA) ainsi que des mandats.