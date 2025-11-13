Des analystes relèvent leurs prévisions sur Richemont avant la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 16:52
L'analyste pense que les résultats du premier semestre (attendus le 14 novembre) pourraient constituer un catalyseur positif.
HSBC a constaté une amélioration des performances de Richemont en Asie, y compris en Chine. Par conséquent, il relève ses prévisions à +12,8 % de croissance organique pour les Maisons de Joaillerie, en amélioration par rapport au deuxième trimestre (+11 %). L'analyste anticipe désormais une croissance de 6 % pour la région Asie-Pacifique (contre -1 % précédemment).
'Nous pensons que les Maisons de Joaillerie devraient continuer à afficher d'excellentes performances à court et moyen terme, grâce à l'attractivité du segment et à la créativité/innovation de leurs produits, comme en témoigne le lancement de la collection Love Unlimited fin septembre' indique HSBC.
'Love est la collection phare de Cartier, représentant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 19 % des ventes totales de la marque. Love Unlimited pourrait contribuer à dynamiser les performances du quatrième trimestre, déjà solides l'an dernier grâce à l'effet positif des élections américaines' rajoute le bureau d'analyse.
'Les risques pesant sur les marges, liés à plusieurs facteurs défavorables tels que l'appréciation du cours de l'or, les fluctuations des taux de change et, dans une certaine mesure, les droits de douane américains (en particulier pour l'activité Horlogerie Spécialisée), ont également motivé notre prudence vis-à-vis de Richemont. Cependant, si le chiffre d'affaires des Maisons de Joaillerie est aussi solide, voire plus, que nous l'anticipons, nous estimons que l'évolution des marges ne devrait pas poser de problème majeur' explique également HSBC.
L'analyse s'attend à une baisse de la marge d'EBIT de 70 points de base à 20,2 % pour l'exercice 2026 (clôture en mars).
Il relève ses estimations d'EBIT de 3 %, 4 % et 5 % respectivement pour les exercices 2026 à 2028, ainsi que ses hypothèses de croissance à long terme, ce qui l'amène à porter son objectif de cours à 190 CHF.
Jefferies maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 185 francs suisses (contre 165 francs suisses) avant la publication des résultats.
Jefferies estime que les résultats semestriels de Richemont publiés vendredi devraient confirmer les gains impressionnants enregistrés aux États-Unis, les progrès satisfaisants réalisés dans la région EMEA et les vents contraires plus modérés dans la région APAC.
Selon l'analyste, la marge brute pourrait être légèrement plus sous pression que prévu, mais un EBIT globalement inchangé témoignerait d'une résilience à la pointe du secteur, ce qui serait impressionnant compte tenu des effets de change.
'Les lancements de Cartier en septembre semblant avoir trouvé un écho très favorable auprès des consommateurs et compte tenu du bon fonctionnement du mécanisme de reprise des prix' indique le bureau d'analyse.
Dans ce contexte incertain, Richemont offre un rapport risque/rendement supérieur souligne Jefferies.
Valeurs associées
|161,300 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,71%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2025 à 16:52:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite
-
La Haute assemblée a adopté plusieurs mesures pour lutter contre la fraude, dont l'obligation de domicilier son compte en France ou en Europe pour prétendre aux allocations chômage et de se présenter aux certifications CPF. La gauche s'y est opposée. Dans le cadre ... Lire la suite
-
Des commémorations sobres et silencieuses devant le Bataclan et les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant le stade de France: politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis jeudi devant les lieux des attentats du 13-Novembre, ... Lire la suite
-
(AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer