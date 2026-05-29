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Des analystes relèvent leurs prévisions sur Derichebourg, le titre progresse de 9%
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 10:55

Derichebourg a annoncé un chiffre d'affaires semestriel de 1829.8 MEUR (1764.5 MEUR estimé) contre 1698.0 MEUR en progression de 7.8% à comparer à une hausse de 3.5% au 1er trimestre soit une accélération au 2ème trimestre ( 11.5%).

Oddo BHF souligne également dans son étude du jour que L'EBITDA ressort pour sa part à 177.8 MEUR (171.6 MEUR estimé) contre 162.1 MEUR en hausse de 9.7% ( 19% au 1er trimestre).

La marge d'EBITDA ressort ainsi à 9.7% (9.7% estimée) contre 9.5% ( 20pb). Ces résultats semestriels traduisent un EBITDA du 2ème trimestre de 106.4 MEUR (contre 102 MEUR) en hausse plus limitée de 4.2% soit une marge au 2ème trimestre de 10.5% (contre 11.2%), indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF estime que cette publication traduit une amélioration des volumes contre le semestre de référence avec une hausse de 2.2% pour la Ferraille et 4.4% pour les métaux non ferreux (respectivement 0.5% et 5.5% au 1er trimestre).

Portzamparc estime également que les résultats du 1er semestre sont parfaitement en ligne avec ses attentes, traduisant une nette amélioration de la performance opérationnelle.

"Cette amélioration provient de plusieurs facteurs : hausse des volumes, amélioration des marges unitaires sur les métaux non ferreux, montée en puissance des activités à plus forte valeur ajoutée ainsi qu'une bonne maîtrise des coûts opérationnels" explique pour sa part Portzamparc.

Pour 2025/26, le management révise en hausse ses guidances d'EBITDA à 350/370 MEUR (contre 320/350 MEUR).

Les estimations d'Oddo BHF ressortent dès lors à 350 MEUR contre 343 MEUR.

Oddo BHF reste cependant prudent avec dans un premier temps, un impact probablement dilutif sur les BPA malgré le changement de dimension dû à l'acquisition en cours.

Portzamparc souligne de son côté que le relèvement des prévisions est lié à la reprise progressive des volumes grâce au soutien réglementaire européen, l'arrêt de la baisse des prix des ferrailles, le maintien de prix élevés sur les métaux non ferreux, la contribution des nouvelles lignes industrielles et l'amélioration du contexte du marché européen de l'acier avec le mécanisme CBAM et les nouveaux quotas et droits de douane européens.

"L'effet de base sera nettement plus favorable au 2ème semestre et la croissance des agrégats devrait accélérer, sur la base de volumes solides et d'augmentation des cours des métaux" indique Portzamparc.

L'analyste relève ses prévisions et s'attend désormais à un EBITDA de 363MEUR 14% contre 337MEUR 5% précédemment (en ligne avec le consensus) .

Selon Portzamparc, la finalisation de l'acquisition de Scholz dans les prochains mois pourrait renforcer le positionnement de Derichebourg comme un des leaders européens du recyclage.

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DERICHEBOURG
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