Des agents d'immigration américains arrêtent deux personnes conduisant des camions à benne vers le site de Meta en Louisiane
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 05:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

Des agents de l'immigration fédérale américaine ont arrêté deux personnes conduisant des camions à benne vers un site de construction de Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, dans la paroisse de Richland, en Louisiane, a déclaré le bureau du shérif local mercredi. Les agents de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement n'ont à aucun moment pénétré sur le site de Meta, a précisé le bureau du shérif de Richland Parish, ajoutant que des agents de l'ICE ont aidé le bureau du shérif à effectuer les contrôles routiers qui ont conduit aux arrestations. Meta construit son plus grand centre de données dans la paroisse de Richland. L' entreprise n'a pas commenté ces arrestations dans l'immédiat. "Au cours de ces contrôles, deux conducteurs ont été arrêtés par l'ICE en raison de leur statut d'immigrant", a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué, ajoutant qu'ils étaient originaires du Guatemala et du Honduras. Depuis son entrée en fonction il y a un an, le président américain Donald Trump , un républicain, a mis en place une politique d'immigration très stricte, impliquant une campagne d'expulsion agressive , des révocations de visas et de cartes vertes et un contrôle des publications des immigrants sur les médias sociaux et de leurs discours antérieurs . Les groupes de défense des droits de l'homme ont largement condamné les politiques de Trump en matière d'immigration et de voyages, affirmant qu'elles portaient atteinte aux garanties d'une procédure régulière et à la liberté d'expression. M. Trump et ses alliés affirment que ces politiques visent à améliorer la sécurité intérieure.

Les actions de l'ICE ont fait l'objet de critiques particulières de la part de manifestants, de dirigeants communautaires, de démocrates et de défenseurs des droits de l'homme.

Le gouverneur de Louisiane Jeff Landry appartient au parti républicain de Trump.

