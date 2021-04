Des activistes demandent aux gestionnaires de voter contre les conseils d'administration blancs

(NEWSManagers.com) - Plus de 140 activistes défendant une justice raciale ont publié, dans le Financial Times et sur leur site mardi 20 avril, une lettre ouverte à l'intention des sociétés de gestion. Les signataires de cette tribune, réunis sous la bannière Majority Action, appellent les gestionnaires d'actifs à utiliser leur votes d'actionnaires pour voter contre les conseils d'administration d'entreprises américaines cotées composés uniquement de personnes de couleur blanche et ceux où les minorités sont représentées de manière " symbolique" par une seule personne de couleur.

Les activistes souhaitent également que les sociétés de gestion s'opposent aux directeurs en charge du " financement politique" dans les entreprises qui faillissent à leur rôle en finançant les élus américains impliqués dans l'invasion du Capitole en janvier ou ceux soutenant les efforts pour la limitation du vote de certaines communautés dans certains états américains.

Ils demandent par ailleurs aux sociétés de gestion de soutenir les résolutions portant sur des demandes d'audit sur l'équité raciale ainsi que celles portant sur une transparence complète et la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs " dépenses politiques" et de leur lobbying.

Enfin, les signataires de la tribune veulent que les sociétés de gestion soutiennent les résolutions demandant une action depuis longtemps pour s'attaquer aux pratiques reflétant la suprématie blanche et causant des dommages qui sont liés (discrimination d'employés, abus et discriminations envers les clients, surveillance d'une communauté, biais algorithmique).

Les activistes dressent une liste des résolutions qu'ils appellent à soutenir sur leur site. Parmi les financières, Invesco et JP Morgan Chase sont notamment visées. Les signataires appellent à voter contre la présidence du comité de nomination de ces entreprises car soit elles n'ont pas réussi à nommer deux personnes de couleur en qualité de directeurs soit parce qu'elles n'ont pas dévoilé les origines ethniques et raciales des membres de leurs conseils d'administration.

En outre, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Berkshire Hathaway, Goldman Sachs et State Street sont visés pour les résolutions demandant des audits d'équité raciale dans ces sociétés. Les pratiques de dépenses politiques et de lobbying de JP Morgan Chase, Citigroup et Charles Schwab sont également ciblées.