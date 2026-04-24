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Des activistes de Minneapolis demandent à la BNS de céder sa participation dans Palantir
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 11:48

La Banque nationale suisse devrait céder sa participation de 1,1 milliard de dollars (941,14 millions d'euros) dans Palantir Technologies PLTR.O , ont déclaré vendredi des activistes de Minneapolis lors d'une réunion de la banque centrale, invoquant l'implication de l'entreprise dans les opérations américaines de contrôle de l'immigration.

La BNS détenait 6,24 millions d'actions Palantir à la fin de 2025 dans le cadre de ses investissements en devises étrangères d'un montant de 725 milliards de francs suisses (789,18 milliards d'euros), selon le dernier document déposé auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).725 billion Swiss franc

Palantir, une société d'analyse de données cofondée par le milliardaire de la tech Peter Thiel, a remporté l'an dernier un contrat avec l'agence américaine de l'immigration et des douanes (Immigration and Customs Enforcement, ICE) pour développer des systèmes de surveillance.

Son activité a fait l'objet d'un examen minutieux à la suite de fusillades mortelles impliquant deux citoyens américains lors d'incidents distincts avec des agents de l'immigration à Minneapolis en janvier.

Une délégation de Minneapolis s'est rendue vendredi à l'assemblée générale de la BNS à Berne pour présenter la demande du conseil municipal visant à ce que la banque centrale rompe ses liens avec Palantir en raison de ses relations avec l'ICE et de ses activités de surveillance.

"Palantir est une menace pour notre démocratie, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde", a déclaré Janette Corcelius, membre de la délégation invitée à la réunion de la BNS par le groupe militant BreakFree Suisse.

Palantir n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Son directeur général, Alex Karp, a défendu plus tôt cette année la technologie de surveillance de l'entreprise, affirmant qu'elle comportait des garde-fous pour empêcher tout abus de la part du gouvernement.

Dans une lettre aux actionnaires, il a déclaré que la technologie de Palantir garantit que "l'État et ses agents ne puissent voir que ce qui doit être vu".

La BNS, qui procède à des examens réguliers de ses avoirs, a refusé de commenter des actifs spécifiques.

Elle a constitué un important portefeuille d’actions étrangères en investissant ses réserves de devises, achetant des actions pour refléter leur pondération sur les marchés mondiaux plutôt que de sélectionner des entreprises individuelles.

Conformément à ses directives, la banque centrale affirme ne pas investir dans des entreprises qui violent gravement les valeurs suisses communément admises, enfreignent gravement les droits humains fondamentaux ou causent systématiquement de graves dommages environnementaux.

D'autres grands investisseurs, dont le groupe de services financiers nordique Storebrand Asset Management, ont vendu leurs participations dans Palantir en raison des activités de l'entreprise.

"Palantir enfreint clairement les directives de la BNS", a déclaré Guillaume Durin, de BreakFree Suisse. "L'investissement de la BNS confère une aura de respectabilité à des entreprises comme Palantir."

(Reportage John Revill, version française Elena Smirnova, édité par)

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