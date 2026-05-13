Dermapharm confirme ses objectifs après un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 14:30
Sur les trois premiers mois de l'année, la société qui fabrique des produits pharmaceutiques de marque non brevetés a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,1%, à 305,8 millions d'euros. L'activité a été portée par le segment Médicaments de marque, qui a enregistré une forte hausse des revenus de 11,7%. Les autres divisions, Autres produits de santé et Importations parallèles, ont vu leurs ventes reculer respectivement de 1,04% et 21,1%. La baisse de 21,1% était prévue, et est due à la focalisation de la société sur des produits à plus forte marge depuis avril 2025.
En parallèle, l'Ebitda, ajusté des éléments non récurrents, a progressé de 7,5%, à 87,4 millions d'euros, pour une marge correspondante à 28,6%, contre 26,9% un an plus tôt.
Fort de cette performance, qualifiée par la société elle-même de "globalement conforme aux attentes", le directoire a confirmé ses prévisions annuel. Il continue de tabler sur un chiffre d'affaires consolidé compris entre 1,182 et 1,218 milliard d'euros et un Ebitda consolidé ajusté compris entre 331 et 341 millions d'euros.
Selon Jefferies, ce début d'année est solide pour Dermapharm, avec des résultats légèrement supérieurs au consensus sur les bénéfices ( 4%) et le chiffre d'affaires ( 2%).
La banque d'investissement américaine a toutefois maintenu sa recommandation à conserver, avec un objectif de cours de 34 euros.
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