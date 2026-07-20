Dérivés OTC : Transparent Markets Europe choisi pour créer la base de données consolidée de l'UE

(Zonebourse.com) - Transparent Markets Europe (TME) a été sélectionné par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) comme fournisseur de la base de données consolidée (Consolidated Tape Provider, CTP) pour les produits dérivés de gré à gré (Over The Counter, OTC) de l'UE, à l'issue d'un appel d'offres lancé en janvier 2026. Ce mandat confère à TME la responsabilité d'exploiter cette base consolidée, sous réserve de l'agrément de l'ESMA.

La base de données de marché consolidée (Consolidated Tape, CT) améliorera la transparence et la découverte des prix sur les marchés européens des produits dérivés de gré à gré, pour soutenir l'Union pour l'épargne et l'investissement (UEI) de l'UE, qui dépend de marchés de capitaux efficaces pour orienter l'investissement dans l'ensemble du bloc. Cette initiative sectorielle fonctionnera selon un principe de recouvrement des coûts et sera établie sous forme d'une structure de marché à finalité unique.

Les membres fondateurs, notamment l'Association allemande des fonds d'investissement (BVI), le Derivatives Service Bureau (DSB), Etrading Software (ETS) et PGGM (l'un des plus grands gestionnaires d'actifs de fonds de pension en Europe, basé aux Pays-Bas, qui gère des centaines de milliards d'euros) ont soutenu le modèle indépendant et à but non lucratif de TME pour apporter aux marchés européens une base de données consolidée pour les produits dérivés de gré à gré.

La base de données consolidée de TME sera construite sur l'infrastructure opérationnelle développée et exploitée par Etrading Software dans le cadre du Consolidated Tape pour les obligations britanniques, lancé le 22 juin 2026. Cette infrastructure éprouvée fournit ainsi la capacité nécessaire pour déployer une base de données consolidée (Consolidated Tape) dès le premier jour.

Prochaines étapes

En priorité, TME entamera désormais le processus d'agrément auprès de l'ESMA. Parallèlement, TME interagira avec les autres autorités européennes du secteur des produits dérivés de gré à gré (plateformes de négociation, chambres de compensation, référentiels centraux et autorités nationales) afin de formuler des propositions structurées sur les frais, la gouvernance et la conception du service.

Ces actions ont pour objectif de mettre en place une base de données consolidée de haute qualité après l'application de la réforme EMIR prévue pour 2026, avec un lancement prévu pour mars 2027. Le service devrait être opérationnel d'ici fin juin 2027.

Transparent Markets Europe (TME) est une initiative sectorielle créée pour exploiter la base de données consolidée européenne des produits dérivés de gré à gré, assurant une divulgation indépendante, équitable et globale des données de négociation sur les produits dérivés de gré à gré. L'initiative est soutenue par d'importantes institutions du buy-side et des fournisseurs d'infrastructures.

TME B.V. est détenue par une fondation néerlandaise et régie par un conseil de surveillance indépendant. Elle construit une structure de marché à but non lucratif tenant compte de l'intérêt de l'ensemble du marché. Ses membres fondateurs couvrent toutes les principales classes d'actifs de produits dérivés de gré à gré.

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