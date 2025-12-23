 Aller au contenu principal
Derichebourg : vers un comblement du 'gap' des 6,435E
23/12/2025

Derichebourg enchaine une 12ème séance de repli depuis le "pic" des 7,365E du 5 décembre : aucun rebond, un vrai funiculaire à la baisse, le titre se dirige vers un comblement du 'gap' des 6,435E du 4 décembre, voir un re-test de l'ex résistance des 6,22E.

DERICHEBOURG
6,675 EUR Euronext Paris -2,13%
