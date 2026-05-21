Derichebourg : ricoche brutalement sous10,5E, test des 8,8E imminent

Plombé par les annonces décevantes d'Elior, Derichebourg ricoche brutalement sous10,5E et décroche de -9% vers 9,25E, effaçant tous ses gains depuis le 4 mai.

Le titre retrouvera un soutien vers 8,80E, c'est à dire au niveau du plancher du 13 avril qui se confond avec le support ascendant moyen terme.

Le support technique suivant correspond au comblement du "gap" des 8,17E du 21 mars.