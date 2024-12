Derichebourg : rebondit sur les 5E information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Derichebourg rebondit sur les 5E et pourrait tenter de franchir les 5,24E puis les 5,3E (résistance du 22 octobre) afin de s'ouvrir le chemin du retracement du zénith annuel des 5,42E des 19 et 27 septembre





