Derichebourg : pulvérise la résistance des 9,70E
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 11:00
Le titre franchit la barre des 50% de gain cette année et renoue déjà avec ses sommets de mi-novembre 2021.
Le prochain objectif devient le retracement du zénith historique des 12,1E de fin janvier 2022.
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