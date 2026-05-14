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Derichebourg : pulvérise la résistance des 9,70E
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 11:00

Derichebourg pulvérise la résistance des 9,70E des 27 février et 7 mai 2026 ainsi que de fin mars 2022 et mi-octobre 2017, et fuse à la hausse vers un nouveau record annuel de 10,5E.
Le titre franchit la barre des 50% de gain cette année et renoue déjà avec ses sommets de mi-novembre 2021.
Le prochain objectif devient le retracement du zénith historique des 12,1E de fin janvier 2022.

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