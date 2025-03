Derichebourg: partenariat avec Recycler Mon Véhicule information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 07:30









(CercleFinance.com) - Derichebourg fait part de la signature d'un partenariat majeur avec Recycler Mon Véhicule, seul éco-organisme agréé en France pour le recyclage de véhicules hors d'usage (VHU). Dans ce cadre, 146 centres de recyclage Derichebourg pourront accueillir tous types de VHU.



Ce contrat permet à Derichebourg Environnement de recevoir toutes les marques de VHU apportés sur ses installations par les différents fournisseurs (particuliers, concessionnaires, garages, centres agréés, véhicules issus des assurances, fourrières, domaines de l'État).



En outre, dans le cadre de cet accord, de nouveaux partenariats seront constitués pour développer les capacités de production de pièces de réemploi du groupe, afin de répondre aux nouveaux objectifs de la filière (10% à horizon 2026 et 16% à horizon 2028).





Valeurs associées DERICHEBOURG 5,81 EUR Euronext Paris 0,00%