Derichebourg: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Derichebourg indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat afin de racheter un maximum de 1.593.974 titres, soit 1% de son capital, conformément à l'autorisation de son assemblée générale du 30 janvier 2024.



Le groupe de services environnementaux précise que ces achats de titres débuteront ce mercredi 11 décembre pour une période pouvant aller jusqu'au 30 juin 2025, et que les actions rachetées dans ce cadre seront annulées.





Valeurs associées DERICHEBOURG 5,03 EUR Euronext Paris +0,40%