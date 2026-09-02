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Derichebourg Environnement et Vicat renforcent leur coopération au service de la décarbonation de l'industrie et de l'économie circulaire via la coentreprise VALèreCO
information fournie par Boursorama CP 02/09/2026 à 18:00
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• Une alliance de plus de trente ans au service de l'économie circulaire, de la décarbonation de l'industrie et de la réindustrialisation des territoires

• Un nouveau projet structurant dans la région Grand Est représentant un investissement de près de 7 millions d'euros

• Une installation produira à terme 34 000 tonnes de CSR par an, principalement pour alimenter la cimenterie Vicat de Xeuilley

Paris / L'Isle-d'Abeau, 2 septembre 2026 – Derichebourg Environnement et Vicat franchissent une nouvelle étape dans leur coopération industrielle en renforçant un partenariat engagé depuis le début des années 1990

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